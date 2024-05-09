"Земельный банк": Рада утвердила распределение доходов от аренды госземель

Верховная Рада приняла изменения в бюджетный кодекс, которые должны урегулировать распределение 12% от нормативной денежной оценки земли, которые будут стартовой ценой на аукционах по передаче земель в аренду.

Об этом сообщил председатель Фонда госимущества Виталий Коваль.

"Сделан еще один важный шаг для старта проекта "Земельный банк" Через принятые Верховной Радой изменения в Бюджетный кодекс урегулировано распределение 12% от нормативной денежной оценки земли, которые будут стартовой ценой на аукционах по передаче земель в аренду", - отметил Коваль.

По его словам, теперь 90% от таких поступлений будут идти в государственный бюджет, а 10% - в местные бюджеты.

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Соответствующие изменения позволят значительно увеличить доходы государственного бюджета благодаря прозрачному рынку аренды земли через "Земельный банк". Также поступления местных бюджетов сохранятся на текущем уровне.

Кроме того, в перспективе это может увеличить доходы местных бюджетов благодаря выведению из тени арендных отношений.

"Команда ФГИУ работает над тем, чтобы "Земельный банк" заработал как можно быстрее. Напомню, в первом пуле запланировано передать в аренду через онлайн-аукционы более 100 тыс. га с/х земель", - добавил Коваль.

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Экономическая правда.