В Херсоне сократили один из троллейбусных маршрутов из-за его постоянных обстрелов РФ

В Херсоне временно приостановили движение троллейбусов на маршруте № 1 из-за его постоянных обстрелов РФ.

Об этом сообщает руководитель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

"Улица Перекопская, по которой, в частности, пролегает маршрут, постоянно обстреливается. Во время вражеских атак были ранены пассажиры и работники КП, повреждена контактная сеть, 4 единицы электротранспорта", - отметил он.

Хотя после деоккупации Херсона маршруте № 1 был восстановлен одним из первых, власти решили не подвергать людей опасности и приняли решение о прекращении его работы.

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"До наступления безопасного периода", - говорится в сообщении.

На сегодня в городе действуют 4 троллейбусных маршрута:

№ 8 - Жилпоселок - ХБК с 07.48 до 16.50.

№ 9 - мкр. Шуменский - пл. Ганнибала с 08.21 до 17.00.

№ 12 - мкр. Таврический - ХБК с 07.43 до 16.45.

№ 11 - мкр. Северный - Жилмассив с 08.26 до 17.15.

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