Предприниматели теперь могут открыть счет в ПриватБанке онлайн с помощью Дія.Підпис

ПриватБанк запустил для украинских предпринимателей, которые открывают свой счет ФЛП через сайт банка, возможность сделать это в несколько шагов как с помощью Smart ID и КЭП ПриватБанка, так и через Дія.Підпис государственного сервиса "Дія".

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Член правления банка по вопросам МСБ Евгений Заиграев отметил, что подключение сервиса Дія.Підпис значительно упрощает открытие счетов ФЛП для предпринимателей, которые не были клиентами банка или не имели электронной подписи от ПриватБанка.

"Чтобы открыть новый счет в ПриватБанке на сайте банка, предпринимателям надо пройти 6 простых шагов, что займет не более 5 минут. Ежемесячно новые счета в ПриватБанке открывают почти 20 тысяч ФЛП, при этом каждый третий новый счет предпринимателя открывается исключительно онлайн через сайт банка, а после старта сервиса каждый пятый предприниматель при открытии нового счета пользуется именно Дія.Підпис", - говорится в сообщении.

Реклама:

Напомним:

ПриватБанк продлил до конца 2024 года бесплатную отправку банковских карт с доставкой Новой почтой по всей Украине и в 13 странах ЕС.

Украинские предприниматели, которые подключат для приема оплат за товары или услуги приложение "Терминал", позволяющее использовать в качестве POS-терминала со встроенным ПРРО собственный Android смартфон или iPhone, до конца мая будут принимать платежи без комиссий.

Реклама:

Также Приватбанк запустил публичную версию услуги "Конверты", которая направлена, в частности, на деятельность волонтеров и благотворителей и облегчает управление финансами.