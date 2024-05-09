В вечерние часы возможны отключения света бытовым потребителям: энергетики назвали условие

При увеличении потребления в вечерние часы - с 18:00 до 24:00 - возможно применение аварийных отключений, как коснется бытовых потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Сегодня вечером, с 18:00 до 24:00, будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Но, если потребление продолжит расти, возможно применение аварийных отключений, которое коснется и бытовых потребителей", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в энергосистеме в течение почти всех суток, за исключением дневных часов, имеется значительный дефицит электроэнергии. Причина - масштабные повреждения украинских электростанций, из-за которых они не могут производить достаточно электроэнергии.

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Напомним:

Вследствие значительных повреждений энергообъектов за прошедшие сутки ограничивалось электроснабжение промышленных потребителей. Применение ограничений для промышленности возможно и сегодня.

8 мая враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры в 6 областях. Сообщалось, что в вечерние часы возможно применение ограничения потребления электроэнергии.

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Впоследствии Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден был ограничить энергоснабжение промышленности и бизнеса с 18:00 до 23:00.