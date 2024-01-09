На Херсонщине из-за мороза отказали генераторы, благодаря которым подавали воду

Из-за низких температур воздуха в Херсонской городской территориальной общине отказали генераторы, благодаря которым подавали воду населению.

Об этом сообщил руководитель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

В частности, по информации Мрочко, речь идет, в частности, о поселке Антоновка, расположенном в Херсонской городской общине.

Роман Мрочко напомнил, что Антоновка - это поселок, в котором отсутствует электричество. Провести там ремонтные работы невозможно из-за того, что враг очень близко и территория под постоянными обстрелами. В поселке также отсутствует круглосуточное водоснабжение. Воду подают по графику с 11.00 до 15.00 с помощью генераторов.

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"Сегодня отказали генераторы, с помощью которых в Антоновке подавали воду. Аварийные бригады водоканала уже включились в работу", - отметил глава военной администрации.

"В ближайшее время проблема будет устранена и время подачи воды будет продлено", - добавил он.