В Мининфраструктуры назвали два условия для восстановления порта Херсона

Херсонский морской торговый порт сможет возобновить работу только после формирования двух условий.

Об этом рассказал заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков в интервью LIGA.net.

По его словам, главное условие - это деоккупация левого берега Херсонской области.

"Из-за оккупации левого берега и Кинбурнской косы судоходство там сейчас опасно", – объяснил он.

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Второе необходимое условие, по словам заместителя министра - это прекращение обстрелов Херсона.

"Это прежде всего связано с регулярными обстрелами города. Херсонский порт находится в простое с 24 февраля 2022 года. Даже после деоккупации города мы не можем его запустить", - отметил Васьков.

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Херсонский морской порт уникален, поскольку сочетает в себе две составляющие: реку и море. Также порт имеет круглогодичную навигацию.

Днепр является основной судоходной артерией Украины. Грузы, которые шли по Днепру, транспортировали транзитом через Херсонский порт в сторону глубокой воды для догрузки судов Panamax на рейде Очакова или Одессы.

Ранее в Государственной службе морского и внутреннего транспорта и судноплавства сообщали, что полноценное восстановление порта возможно только после деоккупации левобережной части Херсонской области.

Разрушенный Каховский шлюз был крайним днепровским шлюзом, который выпускал суда в сторону открытого моря. Кроме того, частично разрушена и выведена из строя инфраструктура портов и речных терминалов, расположенных вдоль устья реки Днепр ниже Каховского шлюза.

Как известно, украинские войска вошли в Херсон и окрестные населенные пункты, освободив их из-под оккупации, 11 ноября 2022 года.

Также, в августе 2023 года стало известно, что Кабинет министров решил расформировать госпредприятие "Херсонский морпорт" – его присоединят к госпредприятию "Стивидорная компания "Ольвия" в Николаеве.