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Вночі в Херсоні росіяни обстрілами пошкодили мережі двох котелень

Середа, 14 лютого 2024, 11:24 - Економічна правда

В середу вночі внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено теплотраси на двох котельнях МКП "Херсонтеплоенерго". Одна з котелень вже відновила роботу.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.  

Наразі працівники комунального підприємства виконують аварійний ремонт для підключення 15 багатоквартирних будинків у  Корабельному та частково Центральному районах міста.

"За інформацією АТ "Херсонобленерго", з 09:00 до 14:00 виконуватимуться аварійно-відновлювальні роботи в Корабельному районі. У зв’язку з цим тимчасово припиниться робота двох котелень у Шуменському мікрорайоні, а це 66 будинків.

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Відновлення подачі тепла заплановано після 14 години", - написав Мрочко.

Економічна правда

Херсон
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