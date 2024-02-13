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В январе сектор обороны Украины получил все запланированное финансирование – СНБО

Вторник, 13 февраля 2024, 17:25 - Экономическая правда

В январе 2024 года Украина полностью выполнила план финансирования сектора безопасности и обороны. 

Об этом сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"На нужды сектора безопасности и обороны Украины в январе текущего года было направлено 134,8 млрд гривен, что составляет 100% от плана", - говорится в сообщении.

Всего на 2024 год из общего фонда госбюджета на нужды сектора обороны предусмотрено 1,54 триллиона гривен.

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Общий ресурс на 2024 год для нужд сектора безопасности составляет 1,69 триллиона гривен, что равняется 22,1% валового внутреннего продукта.

Экономическая правда

СНБО война финансы
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