В Украине заработал Государственный реестр санкций. Теперь каждый желающий может получить доступ к актуальной и достоверной информации о подсанкционных юридических и физических лицах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО Украины.

В реестре – 17 202 физических и юридических лица, которые считаются подсанкционными. Ведение реестра обеспечивает Аппарат СНБО Украины.

"Согласно решению СНБОУ, реестр – это информационно-коммуникационная система, обеспечивающая сбор, накопление, защиту, учет, отображение, обработку и предоставление информации обо всех субъектах, в отношении которых применены санкции. Источниками информации Реестра есть решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, а также судебные решения о применении санкций", – сообщили в СНБО.

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Данные в реестре обновляются оперативно. Они открыты и общедоступны, кроме случаев, предусмотренных законом. На сайте есть возможность в электронной форме получить выписку с информацией о лице, добавили в Совете нацбезопасности.

Напомним:

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Верховная Рада 13 июля приняла во втором чтении и в целом законопроект №8392 о создании государственного реестра санкций.