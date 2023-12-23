Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: Президент ввел новые санкции

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СНБО ввел санкции против более чем 200 физических и юридических лиц. В том числе против украинского миллионера, гражданина Кипра Вадима Ермолаева.

Об этом идет речь в указе Президента №850-851 от 23 декабря 2023 года.

Санкции введены против более чем 100 компаний, большая часть из которых находится на территории страны агрессора, но некоторые также на оккупированных территориях Украины, в частности, ООО "Автодель ГАЗ" из Крыма. Кроме этого, под санкции попало более 50 физических лиц, среди которых украинский миллионер Вадим Ермолаев.

К подсанкционным лицам вводятся следующие ограничения:

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блокировка активов;

ограничение торговых операций (полное прекращение);

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов,

полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, в частности, на пользование недрами;

запрет участия в приватизации и тому подобное.

Вадим Ермолаев, гражданин Кипра подпадает под санкции на 10 лет, что предусматривает блокирование активов и прекращение финансовой деятельности. По информации Forbes Украина, на момент 2021 года состояние Ермолаева оценивалось в 220 млн долл. С 2017 года он имеет кипрский паспорт. Ермолаев также является фигурантом расследования Украинской правды "батальон Монако".

Ермалаев был владельцем группы "Алеф", которая строила в Днепре самое высокое здание Украины, комплекс "Брама".

Среди других лиц против которых введены санкции - граждане России, Латвии и Украины.

Напомним:

7 декабря Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о новых санкциях против российских граждан и компаний.

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