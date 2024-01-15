Бизнес просит созвать СНБО из-за проблем при грузовых перевозках через Суэцкий канал

Шесть бизнес ассоциаций Украины обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой рассмотреть на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины возникшие у украинских компаний сложности при грузовых перевозках через Суэцкий канал.

Соответствующее обращение обнародовано, в частности, на сайте "Украинской аграрной конфедерации".

Представители бизнеса напомнили, что йеменские хуситы с конца ноября атакуют торговые судна в Баб-эль-Мандебском проливе из-за солидарности с группировкой ХАМАС и при поддержке Ирана, который в настоящее время активно сотрудничает в военно-технической сфере с РФ. Это создало серьезные проблемы украинским компаниям для перевозки грузов через акваторию Красного моря.

"Эта ситуация имеет особо важное значение в период частичного блокирования перевозок грузов через границы наших европейских партнеров", - говорится в обращении.

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Отмечается, что самые большие проблемы возникают у перевозчиков аграрной продукции, что может негативно повлиять на увеличение финансовых потерь ее производителей из-за логистических проблем.

"Ежегодно более 40% отечественного экспорта зерна и продуктов питания следуют через Суэцкий канал в страны Африки, Ближнего Востока и Южно-Восточной Азии. Также будут расти внутренние цены на топливо и минеральные удобрения, которые в значительном количестве поступают из стран Ближнего Востока, а также Казахстана и Узбекистана", - приводятся в обращении аргументы.

В условиях временной неопределенности своевременного предоставления Украине финансовой поддержки международными партнерами это может дополнительно снизить устойчивость бизнеса в борьбе с врагом, уверены представители бизнеса.

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Обращение подписали Украинская зерновая ассоциация, "Укрпищепром", Украинский союз промышлеников и предпринимателей, Федерация работодателей Украины, Международная торговая палата и Украинская аграрная конфедерация. Они попросили главу государства рассмотреть эту проблему на заседании СНБОУ и дать соответствующие распоряжения министерствам по наработке необходимых предложений.

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