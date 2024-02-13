У січні сектор оборони України отримав усе заплановане фінансування – РНБО
Вівторок, 13 лютого 2024, 17:25 -
У січні 2024 року Україна повністю виконала план фінансування сектору безпеки та оборони.
Про це повідомила пресслужба Ради національної безпеки й оборони України.
"На потреби сектору безпеки й оборони України у січні поточного року було скеровано 134,8 млрд гривень, що становить 100% від плану", - йдеться у повідомленні.
Загалом на 2024 рік з загального фонду держбюджету на потреби сектору безпеки та оборони передбачено 1,54 трильйона гривень.
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Загальний ресурс на 2024 рік для потреб сектору оборони становить 1,69 трильйона гривень, що дорівнює 22,1% валового внутрішнього продукту.
Економічна правда
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