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У січні сектор оборони України отримав усе заплановане фінансування – РНБО

Вівторок, 13 лютого 2024, 17:25 - Економічна правда

У січні 2024 року Україна повністю виконала план фінансування сектору безпеки та оборони. 

Про це повідомила пресслужба Ради національної безпеки й оборони України.

"На потреби сектору безпеки й оборони України у січні поточного року було скеровано 134,8 млрд гривень, що становить 100% від плану", - йдеться у повідомленні.

Загалом на 2024 рік з загального фонду держбюджету на потреби сектору безпеки та оборони передбачено 1,54 трильйона гривень.

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Загальний ресурс на 2024 рік для потреб сектору оборони становить 1,69 трильйона гривень, що дорівнює 22,1% валового внутрішнього продукту.

Економічна правда

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РНБО війна фінанси
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