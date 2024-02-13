У січні сектор оборони України отримав усе заплановане фінансування – РНБО

Вісім додатків, які стануть у пригоді українцям під час війни Навчання із стрільби та самозахисту, перша медична допомога та відстеження ворожих ракет. Які ще військові навички можна отримати через смартфон?

Переслідування чи справедливе покарання. У чому ДБР підозрює Мазепу в справі 10-річної давності За що затриманого бізнесмена Ігоря Мазепу хочуть позбавити волі на 12 років, в чому його звинувачують та до чого тут котеджні містечка. Деталі справи.