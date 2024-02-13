Группа "Нафтогаз" за январь уплатила налогов на более чем 6 миллиардов

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За январь 2024 года Группа "Нафтогаз" уплатила 6,1 млрд грн налогов - в госбюджет направили 5,6 млрд грн, еще 500 млн грн было направлено в местные бюджеты.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

В компании добавили, что 5,6 млрд грн, уплаченных в госбюджет, - это 8,5% всех налоговых поступлений госбюджета Украины за январь 2024 года.

Напомним:

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Предприятия группы "Нафтогаз" уплатили 90,2 млрд грн налогов в 2023 году.

Облгазы "Нафтогаза" выплатят государству дивиденды на 227 миллионов гривен.

Экономическая правда

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