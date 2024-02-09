"Укргаздобыча" достигла наибольшей суточной добычи за 5 лет
Пятница, 9 февраля 2024, 20:06 -
"Укргаздобыча" 8 февраля достигла наибольшей суточной добычи за более чем 5 лет.
Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".
По итогам 8 февраля компания получила 38,54 млн куб. м товарного газа.
Предыдущий рекорд суточной добычи был зафиксирован в декабре 2018 года.
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Кроме этого, с начала года компания запустила уже три высокодебитные скважины, которые вместе дают 800 тыс. куб. м газа в сутки.
Напоминаем:
На этой неделе "Укргаздобыча" запустила 2 новые газовые скважины, которые дают 550 тысяч кубометров газа в сутки. Они пробурены на новых месторождениях.
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В конце января "Укргаздобыча" запустила в эксплуатацию новую разведочную скважину на 250 тысяч кубометров газа в сутки.
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