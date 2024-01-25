Облгазы "Нафтогаза" выплатят государству дивиденды на 227 миллионов

фото: нафтогаз

Государство начало получать деньги от компании "Черноморнефтегаз", которая взяла в управление 26 операторов газораспределительных систем, связанных с Дмитрием Фирташем.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Выплата дивидендов в пользу бюджета и других акционеров будет происходить в соответствии с решениями общего собрания акционеров, которые проведены на этих предприятиях по инициативе управляющего", - говорится в сообщении.

По словам компании, 25 января первый транш перечислен Национальному депозитарию на 55,5 млн грн, 33,8 млн грн из которых поступят АРМА.

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Общий размер дивидендов в пользу госбюджета - 226,7 млн грн, его выплатят несколькими траншами в течение первого полугодия текущего года.

Напомним:

В течение 2023 года "Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов и горгазов.

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Как объяснял глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов, интеграция облгазов под государственные "Газсети" - это была мера военного времени.

Экономическая правда