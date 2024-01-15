"Нафтогаз" опубликовал данные по уплате налогов в 2023 году

Предприятия группы "Нафтогаз" уплатили 90,2 млрд грн налогов в 2023 году.

Об этом говорится в сообщении компании.

"За прошлый год наша группа компаний перечислила: 83,4 млрд грн – в государственный бюджет, 6,8 млрд грн – в местные бюджеты", – сообщил "Нафтогаз".

При этом уточняется, что, в частности, в декабре 2023 года предприятия группы перечислили в государственный бюджет 6 млрд грн, в местные бюджеты – 0,5 млрд грн.

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"Энергетическая безопасность нашей страны – одна из ключевых задач группы "Нафтогаз". Однако не менее важно и содействие экономическому развитию Украины. Мы продолжаем оставаться одним из самых больших налогоплательщиков для государства", – отметил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев.

Напоминаем:

В настоящее время ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" поставляет газ 12,3 млн потребителей. Заключено 1 242 договора с 449 предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ) и 793 ОСМД.

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Кроме того, 7 ТЭЦ в управлении группы обеспечивает теплом тысячи украинцев в Каменском, Кривом Роге, Новояворовске, Новом Роздоле, Николаеве, Одессе и Херсоне.