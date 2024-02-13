Група "Нафтогаз" за січень сплатила податків на понад 6 мільярдів

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За січень 2024 року Група "Нафтогаз" сплатила 6,1 млрд грн податків - до держбюджету спрямували 5,6 млрд грн, ще 500 млн грн було спрямовано у місцеві бюджети.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

У компанії додали, що 5,6 млрд грн, сплачених до держбюджету, - це 8,5% усіх податкових надходжень держбюджету України за січень 2024 року.

Нагадаємо:

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Підприємства групи "Нафтогаз" сплатили 90,2 млрд грн податків у 2023 році.

Облгази "Нафтогазу" виплатять державі дивіденди на 227 мільйонів гривень.

Економічна правда

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