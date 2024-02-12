По программе "єОселя" выдали первый кредит на частный дом

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По программе "єОселя" выдали первый кредит на покупку частного дома - его взяла семья из Ужгорода, которая переехала в Закарпатье после начала войны.

Об этом сообщает Министерство экономики.

По данным министерства, всего уже 7 200 украинских семей взяли кредиты на приобретение жилья по программе на 11 млрд грн.

"В этом году мы расширили программу и с конца января по ней можно взять кредит не только на приобретение квартиры, но и частного дома. Первый такой кредит получила семья из Ужгорода под 7%.

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Всего по программе взяли кредиты на покупку жилья уже более 7 200 семей на 11 млрд грн. Большинство кредитов взяли военнослужащие по контракту и силовики - 62%, 11% кредитов взяли педагоги и ученые, 9% - медики. Представители этих профессий могут взять кредит под 3%.

В то же время 18% заемщиков - украинцы, которые не имеют собственного жилья, или хотят улучшить жилищные условия - они взяли кредит на условиях массовой ипотеки - под 7%", - заявила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко.

В министерстве напомнили, что с 29 января украинцы могут выбрать по "еОселе" частные дома площадью 62,5 кв. метра на одного плюс 21 кв. метр на каждого следующего члена семьи под 7% годовых. Требования по дате ввода в эксплуатацию домов такие же, как и для квартир:

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представителям отдельных профессий (военнослужащие ВСУ по контракту, учителя, медики и ученые), которые могут взять кредит под 3%, и ветеранам - под 7% - доступны частные дома до 10 лет в Киеве и областных центрах, без ограничений в других населенных пунктах;

ВПЛ и другим украинцам, которые могут взять кредит под 7%, - доступны частные дома до 3 лет, независимо от населенного пункта.

Важным условием для частного дома является также земля, на которой он расположен. Для покупки по єОселі она должна принадлежать исключительно к землям жилой и общественной застройки. Дачные и садовые дома, размещенные на дачных и садовых участках, а также дома, размещенные на земельных участках с/х назначения, недоступны для оформления ипотеки, пояснили в ведомстве.

Экономическая правда