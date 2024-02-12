За програмою "єОселя" видали перший кредит на приватний будинок

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За програмою "єОселя" видали перший кредит на купівлю приватного будинку - його взяла родина з Ужгорода, яка переїхала на Закарпаття після початку війни.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

За даними міністерства, загалом уже 7 200 українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою на 11 млрд грн.

"Цього року ми розширили програму і з кінця січня за нею можна взяти кредит не лише на придбання квартири, а й приватного будинку. Перший такий кредит отримала родина з Ужгорода під 7%.

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Загалом за програмою взяли кредити на купівлю житла вже понад 7 200 родин на 11 млрд грн. Більшість кредитів взяли військовослужбовці за контрактом та силовики - 62%, 11% кредитів взяли педагоги й науковці, 9% - медики. Представники цих професій можуть взяти кредит під 3%.

В той же час 18% позичальників - українці, які не мають власного житла, або хочуть покращити житлові умови - вони взяли кредит на умовах масової іпотеки - під 7%", - заявила перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

У міністерстві нагадали, що з 29 січня українці можуть обрати за "єОселею" приватні будинки площею 62,5 кв. метра на одного плюс 21 кв. метр на кожного наступного члена сім’ї під 7% річних. Вимоги по даті введення в експлуатацію будинків такі ж, як і для квартир:

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представникам окремих професій (військовослужбовці ЗСУ за контрактом, вчителі, медики та науковці), які можуть взяти кредит під 3%, та ветеранам - під 7% – доступні приватні будинки до 10 років в Києві та обласних центрах, без обмежень в інших населених пунктах;

ВПО та іншим українцям, які можуть взяти кредит під 7%, – доступні приватні будинки до 3 років, незалежно від населеного пункту.

Важливою умовою для приватного будинку є також земля, на якій він розташований. Для купівлі по єОселі вона має належати виключно до земель житлової та громадської забудови. Дачні та садові будинки, розміщені на дачних і садових ділянках, а також будинки, розміщені на земельних ділянках с/г призначення, недоступні для оформлення іпотеки, пояснили у відомстві.

Економічна правда