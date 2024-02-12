Более 1700 украинцев получили государственные ваучеры на переквалификацию с начала года
С начала года ваучеры на обучение от государства получили более 1700 украинцев.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Ведомство указывает, что наиболее востребованными специальностями и профессиями, которые украинцы осваивают по ваучерам, являются:
- медсестринство;
- повар;
- дошкольное образование;
- медицина;
- тракторист;
- водитель;
- экстренный медицинский техник;
- водитель погрузчика.
Ваучер на обучение - это документ, который предоставляет определенным категориям граждан право бесплатно пройти обучение в учебных заведениях по утвержденному перечню профессий и специальностей.
Заявку для получения ваучера можно подать онлайн или лично прийти в ближайший центр занятости.
Напоминаем:
Государственная служба занятости начала выдавать ваучеры на обучение по профессии "сапер".
Перечень профессий и специальностей, по которым можно получить ваучер на обучение, включает не только профессию "сапер", а всего 124 наименования.