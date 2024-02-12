Более 1700 украинцев получили государственные ваучеры на переквалификацию с начала года

С начала года ваучеры на обучение от государства получили более 1700 украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Ведомство указывает, что наиболее востребованными специальностями и профессиями, которые украинцы осваивают по ваучерам, являются:

медсестринство;

повар;

дошкольное образование;

медицина;

тракторист;

водитель;

экстренный медицинский техник;

водитель погрузчика.

Ваучер на обучение - это документ, который предоставляет определенным категориям граждан право бесплатно пройти обучение в учебных заведениях по утвержденному перечню профессий и специальностей.

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Заявку для получения ваучера можно подать онлайн или лично прийти в ближайший центр занятости.

Напоминаем:

Государственная служба занятости начала выдавать ваучеры на обучение по профессии "сапер".

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Перечень профессий и специальностей, по которым можно получить ваучер на обучение, включает не только профессию "сапер", а всего 124 наименования.