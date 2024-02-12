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Понад 1700 українців отримали державні ваучери на перекваліфікацію з початку року

Понеділок, 12 лютого 2024, 13:43 - Анастасія Жарикова

З початку року ваучери на навчання від держави отримали понад 1700 українців.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Відомство вказує, що найбільш затребуваними спеціальностями і професіями, які українці опановують за ваучерами, є:

  • медсестринство;
  • кухар;
  • дошкільна освіта;
  • медицина;
  • тракторист;
  • водій;
  • екстрений медичний технік;
  • водій навантажувача.

Ваучер на навчання – це документ, який надає визначеним категоріям громадян право безоплатно пройти навчання у закладах освіти за затвердженим переліком професій і спеціальностей.

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Заявку для отримання ваучера можна подати онлайн або ж особисто прийти до найближчого центру зайнятості. 

Нагадуємо:

Державна служба зайнятості розпочала видавати ваучери на навчання за професією "сапер".

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Перелік професій та спеціальностей, за яким можна отримати ваучер на навчання, включає не лише професію "сапер", а загалом 124 найменувань.

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