Понад 1700 українців отримали державні ваучери на перекваліфікацію з початку року

З початку року ваучери на навчання від держави отримали понад 1700 українців.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Відомство вказує, що найбільш затребуваними спеціальностями і професіями, які українці опановують за ваучерами, є:

медсестринство;

кухар;

дошкільна освіта;

медицина;

тракторист;

водій;

екстрений медичний технік;

водій навантажувача.

Ваучер на навчання – це документ, який надає визначеним категоріям громадян право безоплатно пройти навчання у закладах освіти за затвердженим переліком професій і спеціальностей.

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Заявку для отримання ваучера можна подати онлайн або ж особисто прийти до найближчого центру зайнятості.

Нагадуємо:

Державна служба зайнятості розпочала видавати ваучери на навчання за професією "сапер".

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Перелік професій та спеціальностей, за яким можна отримати ваучер на навчання, включає не лише професію "сапер", а загалом 124 найменувань.