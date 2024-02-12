Понад 1700 українців отримали державні ваучери на перекваліфікацію з початку року
З початку року ваучери на навчання від держави отримали понад 1700 українців.
Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Відомство вказує, що найбільш затребуваними спеціальностями і професіями, які українці опановують за ваучерами, є:
- медсестринство;
- кухар;
- дошкільна освіта;
- медицина;
- тракторист;
- водій;
- екстрений медичний технік;
- водій навантажувача.
Ваучер на навчання – це документ, який надає визначеним категоріям громадян право безоплатно пройти навчання у закладах освіти за затвердженим переліком професій і спеціальностей.
Заявку для отримання ваучера можна подати онлайн або ж особисто прийти до найближчого центру зайнятості.
Нагадуємо:
Державна служба зайнятості розпочала видавати ваучери на навчання за професією "сапер".
Перелік професій та спеціальностей, за яким можна отримати ваучер на навчання, включає не лише професію "сапер", а загалом 124 найменувань.