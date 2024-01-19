Bosch планирует сократить 1200 рабочих мест в подразделении ПО до конца 2026 года

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Немецкий концерн Bosch хочет сократить 1200 рабочих мест в своем подразделении по разработке программного обеспечения до конца 2026 года.

Об этом заявил в четверг представитель компании, подтвердив сообщение в газете Handelsblatt, пишет Reuters.

Представитель сказал, что переговоры с представителями работников еще не начались, отметив, что предложенное сокращение рабочих мест является запланированным, но еще не завершенным.

Основной причиной этого шага, который предусматривает сокращение 950 работников только в Германии, является значительно более медленное, чем ожидалось, развитие полностью автоматизированного вождения, пишет Handelsblatt.

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"Слабая экономика и высокая инфляция, вызванная, среди прочего, ростом цен на энергоносители и сырье, пока замедляют переход", - говорится в заявлении компании.

Сотрудники соответствующего подразделения были проинформированы о планах в четверг днем, сообщил представитель компании.

Экономическая правда

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