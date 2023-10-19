Держслужба зайнятості почала видавати ваучери на 27 тисяч для навчання на сапера

Державна служба зайнятості розпочала видавати ваучери на навчання за професією "сапер".

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Отримати ваучер номіналом до 27 000 грн, щоб пройти відповідне навчання, можна на спеціальній сторінці сайту Держслужби зайнятості.

"Зараз Україна – найбільш замінована країна у світі. Підготовка спеціалістів з розмінування, з одного боку, допоможе відновленню економіки, а з іншого боку - допоможе соціальній адаптації українців, які повертаються з армії до мирного життя, або в той чи інший спосіб постраждали під час війни", - пояснила перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Реклама:

За її словами, понад 174 тисячі квадратних кілометрів території України потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами.

"Тому гуманітарне розмінування – одне із критично важливих для України питань. Це можливість врятувати життя і захистити безпеку населення. А ще можливість відновити економіку. Ми не можемо чекати закінчення військових дій, ми маємо діяти вже сьогодні", - зазначила перший віцепрем'єр.

Навчання за професією "сапер" в Україні здійснюватиметься у восьми закладах освіти для наступних категорій громадян:

Реклама:

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

учасники бойових дій (УБД);

звільнені з військової служби;

45+ років;

люди, які отримали поранення внаслідок війни;

особи з інвалідністю;

люди, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

"Відтепер людина, яка належить до вищеназваних категорій, має професійно-технічну, фахову або вищу освіту, зможе отримати ваучер та пройти відповідне навчання", - зазначають в Мінекономіки.

Нагадуємо:

Перелік професій та спеціальностей, за яким можна отримати ваучер на навчання, включає не лише професію "сапер", а загалом 124 найменувань.

З початку року ваучер на навчання отримали 15 187 осіб. Профінансовано за програмою 178 млн грн.

Топ-10 професій і спеціальностей, за якими були видані ваучери: психологія, медсестринство, соціальна робота, середня освіта (за предметними спеціальностями), дошкільна освіта, кухар, водій автотранспорту, електрогазозварник, тракторист-машиніст, охоронник.