Комиссия по ценным бумагам определила инвесткомпании, которые могут бронировать работников от мобилизации

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) установила перечень критериев для отнесения профессиональных участников рынка к важным, что позволит им бронировать сотрудников от мобилизации.

Соответствующее решение, датированное 10 января. обнародовано на сайте НКЦБФР.

Согласно документу, получить право бронирования своих сотрудников от мобилизации смогут инвестиционные компании:

которые осуществили за свой счет или счет клиентов сделки купли-продажи ОВГЗ в 2023 году на сумму от 100 млн грн,

компании по управлению активами, чьи фонды инвестировали в ОВГЗ в 2023 году от 30 млн грн.

Альтернативой для компаний по управлению активами является предоставление в 2023 году фондами, которыми она управляет, займов связанных с оборонной промышленностью предприятиям на сумму от 100 млн грн.

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Комиссия также определила важными для рынка:

управляющих имуществом для финансирования объектов строительства или осуществления операций с недвижимостью, если эта их деятельность связана со строительством жилья для нужд Минобороны или ветеранов войны и их семей (при наличии подтверждения соответствующего государственного органа);

профессиональных участников рынка, которые обеспечивают формирование и функционирование системы депозитарного учета ценных бумаг, образование и функционирование организованных рынков капитала или организованных товарных рынков;

предприятия, обеспечивающие осуществление клиринга и расчетов (организацию проведения расчетов) по заключенным сделкам с финансовыми инструментами или продукцией, или обеспечивают функционирование системы негосударственного пенсионного обеспечения;

предприятия, которые являются эмитентами и участвуют в выполнении военных заказов (при наличии подтверждения соответствующего госоргана).

Кроме того, в перечень важных включено Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка как пока единственное на рынке предприятие, осуществляющее деятельность по предоставлению информационных услуг.

Напоминаем:

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Предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут бронировать своих военнообязанных работников без ограничений. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета Министров 16 января.