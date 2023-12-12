В Messenger теперь можно редактировать сообщения: на это будет всего 15 минут

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У пользователей Facebook Messenger появилась возможность редактировать сообщения - воспользоваться этой функцией можно будет только в течение 15 минут после отправки сообщения.

Об этом пишет The Verge.

Чтобы внести правки, нужно нажать на сообщение и выбрать соответствующую опцию.

Meta анонсировала эту функцию на прошлой неделе, тогда же она поделилась подробностями о зашифрованных чатах в Messenger по умолчанию.

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Напомним:

Компания Meta внедряет сквозное шифрование для чатов и звонков в Messenger, однако для полноценного перехода мессенджера на шифрование по умолчанию может потребоваться некоторое время.

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Экономическая правда