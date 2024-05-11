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Совладельцы VARUS и EVA начали поставлять еду для ВСУ

Суббота, 11 мая 2024, 15:30 - Владимир Туник-Фриз

"Ukrainian transparent company", которую основали совладельцы сети магазинов VARUS и EVA Руслан Шостак и Валерий Киптик, начала поставлять продукты для воинских частей одной из областей Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Корпорации TERWIN, которая принадлежит соучредителю EVA и VARUS Руслану Шостаку.

"Ukrainian transparent company" была создана в конце 2023 года совладельцами сети магазинов VARUS и EVA Русланом Шостаком и Валерием Киптиком.

Эта компания выиграла тендер Государственного оператора тыла и начала поставлять продукты в воинские части одной из областей Украины. О какой области идет речь, не сообщается. 

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Проект является пилотным и продлится два месяца.

"UT Сompany участвует в тендерах государственных закупок, пытаясь обеспечить качественное и прозрачное взаимодействие бизнеса и власти в пользу Украины и украинцев", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

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