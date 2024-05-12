"Война" за чипы: Южная Корея готовит пакет на $7 миллиардов для индустрии микросхем

Южная Корея готовит пакет поддержки инвестиций и исследований в области микросхем на сумму более 10 триллионов вон (7,30 млрд долларов).

Об этом заявил министр финансов Южной Кореи, пишет Reuters.

Министр финансов Чхве Санг-Мок заявил, что правительство вскоре объявит детали пакета мер, который нацелен на производителей чипов, оборудование и компании, работающие без производства по всей цепочке поставок полупроводников.

Программа может включать предложения кредитов и создание нового фонда, финансируемого государственными и частными финансовыми учреждениями, заявил Чой на встрече с руководителями отечественных производителей оборудования для производства микросхем.

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Южная Корея также строит мегакластер по производству микросхем к югу от своей столицы Сеула, который она позиционирует, как крупнейший в мире высокотехнологичный комплекс.

Президент Юн Сок Йол пообещал направить все возможные ресурсы на победу в "войне" за чипы, пообещав налоговые льготы для инвестиций.

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Напомним:

Администрация США Джо Байдена отозвала экспортные лицензии, которые позволяют компаниям Intel и Qualcomm поставлять для Huawei полупроводники.