За год более 57 тысяч украинцев воспользовались программой "еВідновлення"

Более 57 тыс украинцев получили средства на восстановление разрушенного в результате войны или на покупку нового жилья с мая 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Программа заработала в мае 2023 года с услуги получения денежной помощи на ремонт до 200 тыс. грн. Сегодня также можно получить средства на восстановление жилья до 500 тыс. грн или сертификат на покупку нового, если невозможно отстроиться.

Благодаря єВідновленню:

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54,5 тыс. граждан получили выплаты для восстановления поврежденного жилья на общую сумму более 5,8 млрд грн;

2,8 тыс. украинцев приобрели новые дома за жилищные сертификаты, которые получили в качестве компенсации за уничтоженное жилье.

Больше всего заявлений о получении помощи поступило из Харьковской, Киевской, Донецкой, Николаевской, Херсонской и Черниговской областей.

Напомним:

Одна из основных причин, почему украинцам отказывают в компенсации по программе "еВідновлення", - уничтоженное жилье не было внесено в Государственный реестр прав.

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