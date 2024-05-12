В "Укрзализныце" начали выключать подсветку основных вокзалов: как объяснили решение

"Укрзализныця" выключает подсветку фасадов крупнейших железнодорожных вокзалов страны - Киева, Львова, Днепра, Одессы и Харькова - для экономного потребления в пиковые часы.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Укрзализныця экономит потребление электроэнергии вместе со всей страной. В пиковые часы выключили подсветку фасадов и отдельных зон крупнейших железнодорожных вокзалов страны. В частности, Киева, Львова, Днепра, Одессы и Харькова", - говорится в сообщении

В компании напомнили, что в случае необходимости на вокзалах заработают пункты несокрушимости, где будут доступны альтернативные источники питания.

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Напомним:

Из-за дефицита в энергосистеме в Киеве уменьшат яркость всех фонарей в городе, что позволит достичь общей экономии не менее 20%.