Все разделы
Укр / Рус

В "Укрзализныце" начали выключать подсветку основных вокзалов: как объяснили решение

Воскресенье, 12 мая 2024, 15:45 - Артур Крыжный

"Укрзализныця" выключает подсветку фасадов крупнейших железнодорожных вокзалов страны - Киева, Львова, Днепра, Одессы и Харькова - для экономного потребления в пиковые часы.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Укрзализныця экономит потребление электроэнергии вместе со всей страной. В пиковые часы выключили подсветку фасадов и отдельных зон крупнейших железнодорожных вокзалов страны. В частности, Киева, Львова, Днепра, Одессы и Харькова", - говорится в сообщении

В компании напомнили, что в случае необходимости на вокзалах заработают пункты несокрушимости, где будут доступны альтернативные источники питания.

Реклама:

Напомним:

Из-за дефицита в энергосистеме в Киеве уменьшат яркость всех фонарей в городе, что позволит достичь общей экономии не менее 20%.

Укрзализныця электроэнергия дефицит
Реклама:
Материалы по теме
УЗ восстановила пути в Херсоне, поврежденные в результате утреннего обстрела РФ 8 мая 2024, 16:41
Россияне обстреляли вокзал в Херсоне: движение поезда "Киев – Херсон" ограничено до Николаева 8 мая 2024, 09:15
УЗ анонсировала запуск модернизированного электропоезда Львов – Ровно 7 мая 2024, 17:06
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте