В Instagram и Facebook будут ограничивать контент для подростков

Компания Meta Platforms заявила, что будет скрывать больше содержимого от подростков в Instagram и Facebook после того, как регуляторы по всему миру надавили на гиганта социальных сетей, чтобы защитить детей от вредного содержимого в его программах.

Об этом сообщает Reuters.

Все подростки теперь будут размещены в наиболее ограничительных настройках контроля содержимого в приложениях, а дополнительные поисковые термины будут ограничены в Instagram.

Этот шаг усложнит подросткам наткнуться на конфиденциальный контент, такой как самоубийство, самоповреждения и расстройства пищевого поведения, когда они используют такие функции, как поиск и исследование в Instagram.

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В компании заявили, что меры, которые, как ожидается, будут введены в течение ближайших недель, помогут обеспечить более "соответствующий возрасту" опыт.

Meta находится под давлением как в Соединенных Штатах, так и в Европе из-за обвинений в том, что ее приложения вызывают привыкание и способствуют разжиганию кризиса психического здоровья молодежи.

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Социальная сеть Instagram разрешила пользователям во всем мире загружать Reels.