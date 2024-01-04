Цукерберг продал акции Meta на полмиллиарда долларов за последние два месяца

getty images

COE Meta Platforms Марк Цукерберг продал акций компании на сумму около 428 млн долл в четвертом квартале 2023 года.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что это его первые продажи акций за два года, и они произошли на фоне падения цены акций компании до самого низкого уровня за последние семь лет. Цукерберг продавал акции каждый торговый день с 1 ноября до конца года, продав почти 1,28 млн акций на сумму около 428 млн долл, согласно поданному во вторник заявлению в регуляторные органы.

В среднем каждая продажа приносила 10,4 млн долл, а самая большая - 28 декабря на сумму 17,1 млн долл.

Реклама:

"До этого Цукерберг не продавал акции Meta с ноября 2021 года. В прошлом году цена акций компании выросла на 194% с семилетнего минимума в конце 2022 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, в 2023 году акции Meta превзошли акции всех других крупных технологических гигантов, кроме Nvidia Corp., и сейчас они приближаются к своему рекордному максимуму сентября 2021 года.

В общем Цукерберг владеет около 13% акций Meta и имеет состояние около 125 млрд долл, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, что делает его седьмым самым богатым человеком в мире.

Реклама:

Напомним:

CEO корпорации Meta Platforms Марк Цукерберг с 2014 года имеет земельную собственность на гавайском острове Кауаи, и строит огромный особняк под названием "Ранчо Куалу" размером с футбольное поле, с 30 спальнями и бункером.