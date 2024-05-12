США планируют в 4 раза увеличить пошлины на импортируемые из Китая электромобили

Правительство Соединенных Штатов планирует на следующей неделе резко повысить пошлины на импортируемые из Китая электромобили, полупроводники, медицинские средства, а также солнечные панели и другое оборудование "зеленой" энергетики.

Об этом со ссылкой на собственные источники в администрации США сообщает АР.

Так, например, ввозные пошлины на китайские электромобили вырастут в четыре раза - с нынешних 25% до 100%.

Такой шаг американского правительства связывают с проблемой "избыточных мощностей" Китая по производству электромобилей и другой продукции, которые могут представлять угрозу рабочим местам и нацбезопасности США.

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Развитые промышленные страны, включая Соединенные Штаты и их европейских союзников, опасаются, что волна дешевого китайского экспорта в указанных группах товаров переполнит их рынки и нанесет значительный ущерб местным производителям.

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Напомним:

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Китайский автопроизводитель BYD рассмотрит возможность строительства второго завода в Европе в 2025 году, а к 2030 году компания планирует занять "ведущую позицию" как производитель электрокаров в Европе.

Согласно новому анализу, ЕС придется ввести огромные таможенные тарифы на уровне около 50 процентов, чтобы остановить поток дешевых китайских электромобилей в блок.