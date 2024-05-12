Украина привлекала аварийные поставки электроэнергии из трех стран

В Украине за прошедшие сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью из энергосистем Польши, Румынии и Словакии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Суммарный объем экстренных поставок составил менее 3% от суточного потребления электроэнергии, говорится в сообщении.

По запросу Украины в воскресенье, 12 мая, уже осуществлялась аварийная поставка электроэнергии из Польши, Румынии и Словакии.

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Также сегодня Украина будет оказывать аварийную помощь по запросу Польши - будет получать излишки электроэнергии из энергосистемы этой страны.

Учитывая значительные повреждения, нанесенные энергосистеме, в Минэнерго призывают потребителей уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы (особенно вечером, с 17:00 до 22:00).

Промышленности следует пересмотреть производственные процессы для уменьшения нагрузки на энергосистему, а также максимально привлекать импорт для гарантированного избежания отключений и усиления устойчивости энергосистемы.

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Экономическая правда.