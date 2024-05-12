В России волгоградский НПЗ атаковал дрон, возник пожар
Воскресенье, 12 мая 2024, 10:00 -
Утром 12 мая стало известно о пожаре на волгоградском НПЗ в результате падения беспилотника.
Источник: пропагандистское издание РФ ТАСС со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова, российские телеграмм-каналы
Детали: Как сообщается, возгорание возникло на территории волгоградского НПЗ из-за падения БпЛА.
"Пожар ликвидирован, жертв нет", – сообщают пропагандисты.
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Вместе с тем российские телеграмм-каналы публикуют видео пожара на российском НПЗ.
Что предшествовало: В ночь на субботу 11 мая беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод в России.
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