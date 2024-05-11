Все разделы
Укр / Рус

Из-за крупнейшей магнитной бури за последние 20 лет, спутники Starlink ухудшат свою связь

Суббота, 11 мая 2024, 16:21 - Владимир Туник-Фриз

Starlink, подразделение компании SpaceX Илона Маска, предупредил в субботу об "ухудшении качества услуг", поскольку Земля страдает от крупнейшей геомагнитной бури с 2003 года, вызванной солнечной активностью.

Об этом сообщает Reuters.

Ранее Маск заявил в своем посте в соцсети X, что спутники Starlink находятся под сильным давлением из-за геомагнитной бури, но пока держатся.

Тысячи спутников Starlink на низкой околоземной орбите используют межспутниковую лазерную связь для передачи данных между собой в космосе.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США заявило, что шторм является крупнейшим с октября 2003 года и, вероятно, продлится в течение выходных, создавая риски для навигационных систем, электросетей и спутниковой навигации.

Реклама:

Экономическая правда



Маск SpaceX связь
Реклама:
Материалы по теме
ИИ-стартап Маска xAI приближается к раунду финансирования с оценкой в $18 миллиардов – Bloomberg 9 мая 2024, 12:40
Маск запланировал новую волну сокращений в Tesla – СМИ 30 апреля 2024, 18:54
Акции Tesla выросли более чем на 15% после неожиданного визита Маска в Китай 29 апреля 2024, 20:53
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте