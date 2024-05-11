Из-за крупнейшей магнитной бури за последние 20 лет, спутники Starlink ухудшат свою связь
Starlink, подразделение компании SpaceX Илона Маска, предупредил в субботу об "ухудшении качества услуг", поскольку Земля страдает от крупнейшей геомагнитной бури с 2003 года, вызванной солнечной активностью.
Об этом сообщает Reuters.
Ранее Маск заявил в своем посте в соцсети X, что спутники Starlink находятся под сильным давлением из-за геомагнитной бури, но пока держатся.
Major geomagnetic solar storm happening right now. Biggest in a long time. Starlink satellites are under a lot of pressure, but holding up so far. pic.twitter.com/TrEv5Acli2Реклама:— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2024
Тысячи спутников Starlink на низкой околоземной орбите используют межспутниковую лазерную связь для передачи данных между собой в космосе.
Национальное управление океанических и атмосферных исследований США заявило, что шторм является крупнейшим с октября 2003 года и, вероятно, продлится в течение выходных, создавая риски для навигационных систем, электросетей и спутниковой навигации.
Экономическая правда