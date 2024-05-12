В результате боевых действий обесточены потребители в 7 областях - Минэнерго

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В Украине из-за вражеских обстрелов и технологических причин есть обесточивание потребителей в семи областях - Харьковской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

В Харьковской области из-за ночных обстрелов обесточены 1146 абонентов. Остаются без напряжения 32,7 тыс. точек учета.

Из-за российских обстрелов за прошедшие сутки были обесточены 4,6 тыс. абонентов в семи населенных пунктах Донецкой области. Энергетики запитали 3,6 тыс. абонентов в двух населенных пунктах. На утро остаются без напряжения 107 населенных пунктов, всего - 47,7 тыс. абонентов.

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В Запорожской области из-за технологического нарушения обесточивались 2418 абонентов. На утро все запитаны. В результате боевых действий остается без напряжения 3731 точка учета в 51 населенном пункте.

В Очаковском районе Николаевской области из-за боевых действий обесточивались два населенных пункта, всего 450 потребителей. Все запитаны.

В Сумской области из-за технологического нарушения обесточены 510 абонентов в трех населенных пунктах. На утро остаются отключенными 4,3 тыс. точек учета в 72 населенных пунктах, из них 3847 абонентов - из-за боевых действий.

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В Херсоне остаются обесточенными 2,9 тыс. точек учета, в Херсонской области - 25,8 тыс. абонентов в 45 населенных пунктах.

В Черниговской области в результате боевых действий остаются обесточенными 1,5 тыс. абонентов в 27 населенных пунктах.

Напомним:

В Украине за прошедшие сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью из энергосистем Польши, Румынии и Словакии.