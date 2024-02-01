В Минэкономики рассказали, когда ожидают первый транш по программе Ukraine Facility от ЕС

Украина ожидает получить первый транш макрофинансовой поддержки от ЕС объемом 4,5 миллиарда евро в марте.

Об этом сообщила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

Евросовет поддержал пересмотр бюджета ЕС, в котором будет предусмотрено 50 млрд евро на макрофинансовую поддержку Украины, которая должна осуществляться в рамках программы Ukraine Facility в течение 2024-2027 годов.

Свириденко отметила, что следующим этапом станет определение финальных условий программы в рамках триалога между Европейским советом, Еврокомиссией и Европейским парламентом. Финальный регламент должен принять Европарламент во время пленарной сессии, запланированной на 26-29 февраля 2024 года.

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"Мы рассчитываем получить первый платеж объемом 4,5 млрд евро уже в марте. Сейчас Правительство работает над соответствующим соглашением о переходном финансировании совместно с европейскими партнерами. Мы благодарны нашим союзникам за помощь и доверие к Украине", - добавила руководительница Минэкономики.

По ее словам, решение Европейского совета также отражает положительную оценку подготовки Плана для Ukraine Facility, которая происходит при координации Министерства экономики. После утверждения регламента в Европарламенте, соответствующие финальные условия программы будут учтены в Плане.

Когда документ будет утвержден Правительством, План будет передан на рассмотрение Европейской Комиссии.

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План для Ukraine Facility предусматривает осуществление структурных реформ в государственном секторе, проведение ряда экономических реформ, направленных на развитие бизнес-климата и предпринимательства, а также шаги для развития приоритетных секторов, которые могут обеспечить быстрый экономический рост.

Поддержка в рамках программы будет предоставляться ежеквартально при выполнении определенных в Плане критериев по проведению предусмотренных реформ.

Напоминаем:

Лидеры стран-членов ЕС договорились о выделении Украине 50 млрд евро в рамках проекта Ukraine Facility.