В субботу в Украине отключения электроэнергии не планируются
Пятница, 20 сентября 2024, 18:44 -
В субботу, 21 сентября, в Украине меры ограничения потребления электроэнергии не планируются.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".
В энергокомпании просят рационально использовать мощные электроприборы в вечерние часы максимального потребления.
Напомним:
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В Украине потребление электроэнергии несколько снизилось. 20 сентября его уровень по состоянию на 9:30 был на 1,1% ниже, чем в это же время в четверг, 19 сентября.
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