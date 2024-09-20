Деньги в украинское производство: Дания перечислила Минобороны первые 40 млн евро

Минобороны обороны Украины получило первые 40,7 млн евро из пакета помощи от Дании, которые направлены в украинское производство.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

"Это важный шаг для укрепления нашей обороноспособности, ведь Дания выделила всего 50 миллионов евро на производство 18 новейших артиллерийских и, главное, украинских САУ "Богдана"", - отметил Умеров.

По его словам, пример Дании - это сигнал всем партнерам Украины о важности инвестирования в украинскую оборонную промышленность.

Реклама:

Напомним:

Вооруженные силы Украины уже получили 18 артиллерийских установок "Богдана", производство которых профинансировала Дания.

Как заявил министр обороны Дании Трольс Лунд Поульсен, Дания стала первой страной ЕС, которая решила выделить средства на закупку у украинских производителей вооружения и военной техники для ВСУ.

Реклама:

Он также отметил, что в Украине производить оружие гораздо дешевле, чем изготавливать или покупать его на Западе. Также дешевле поддерживать его боеспособность.

Учитывая этот фактор Дания призывает европейские страны финансировать производство оружия на территории Украины.

"Богдана" - украинская самоходная артиллерийская установка калибром 155 мм. ВСУ официально приняли ее на вооружение в 2023 году.