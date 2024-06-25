За месяц аграриям начислили компенсации на 18 миллионов за приобретенную украинскую технику 

В июне аграриям начислили за май компенсации за приобретенную украинскую сельскохозяйственную технику на 18,6 млн грн.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

"Аграрии активно пользуются государственной поддержкой, которая возвращает 25% стоимости за приобретенную сельхозтехнику от украинских производителей. Уже в мае на компенсацию подалось 93 агропредприятия и фермерских хозяйств.

Мы надеемся, что благодаря восстановлению этой бюджетной программы, аграрии смогут обновить свой парк техники, а украинское машиностроение получит толчок для развития, через стимулирование спроса на продукцию украинских производителей", - отметила Юлия Свириденко.

Реклама:

Больше всего заявок на компенсацию за приобретенную с/х технику и оборудование за отчетный период подали в Черкасской - 13 (за 15 ед.), Полтавской - 21 (за 34 ед.), Тернопольской - 7 (за 7 ед.), Днепропетровской - 6 (за 6 ед.), Житомирской - 5 (за 8 ед.), Кировоградской - 5 (за 8 ед.), Сумской областях - 5 (за 7 ед.).

Всего за два месяца действия программы сельхозпредприятия приобрели 130 единиц техники и оборудования украинского производства на сумму 90,4 млн грн.

Напомним:

Реклама:

По бюджетной программе "Частичная компенсация стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства" в 2024 году предусмотрено 1 млрд грн.