Поставки российского автогаза в Польшу уменьшаются и могут прекратиться в октябре

Отгрузки сжиженного газа (LPG) из России в направлении Польши уменьшаются четвертый месяц подряд. Польские трейдеры не исключают, что в октябре российские отгрузки могут вообще прекратиться.

Об этом пишет отраслевое издание enkorr.

По информации издания, объемы отгрузок сократились со 100 тыс. тонн в мае до 50 тыс. тонн в августе.

Сокращение отгрузок происходит и в сентябре. В течение 16 дней из России в польском направлении было отправлено 18,9 тыс. тонн сжиженного газа. Таким образом при сохранении темпов отгрузок итоговый объем в сентябре составит примерно 35 тыс. тонн.

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Уменьшение объемов отгрузок было обусловлено несколькими причинами.

В частности, в июне крупный российский производитель LPG, "Сибур", начал испытывать трудности с получением платежей от польских импортеров. В результате нефтехимический холдинг был вынужден прекратить поставки газа в Польшу. Сокращению поставок в летние месяцы также способствовали плановые ремонты на газоперерабатывающих заводах "Лукойла" и "Газпрома". Кроме того, на экспортную активность поставщиков повлиял сезонный рост потребления автогаза на российском рынке.

По словам трейдеров, польский рынок активно готовится к введению декабрьского эмбарго на поставки российского пропана и ПБТ. Импортеры заключают сделки с западными партнерами и постепенно замещают объемы выбывающего российского продукта.

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Как считают участники рынка, не исключено, что в октябре российские отгрузки могут упасть еще или прекратиться вообще. Среди росэкспортеров есть опасения, что они не смогут вовремя вернуть цистерны на российскую территорию. "Мы видим, к чему все идет. Поэтому вполне возможно, что в октябре российские отправки могут упасть до нуля", - сказал польский трейдер.

Напомним:

Компания Taiwan Cement Corporation (один из крупнейших покупателей угля в Азии) отказалась покупать уголь в России.