"Антонов" выполнил контракт ГСЧС на производство пожарного самолета Ан-32П

ФОТО ПЕРЕДАННОГО САМОЛЕТА АН-32П / ЭП

"Антонов" выполнил контракт по модернизации самолета Ан-32Б до пожарной версии и передал его ГСЧС.

Об этом ЭП рассказали источники в АО "Антонов".

Контракт на модернизацию самолета был заключен в декабре 2021 года.

Сумма контракта составляет более 430 млн грн. Передача самолета Государственной службе по чрезвычайным ситуациям состоялась еще в 2023 году. Летные испытания "Антонов" проводил уже в условиях полномасштабной войны.

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Контракт предусматривал глубокую модернизацию одного самолета Ан-32Б, который находился на балансе "Антонова".

ФОТО ПЕРЕДАННОГО САМОЛЕТА АН-32П / ЭП

Это судно построили еще в 2011 году по экспортному контракту для Ирака. Тогда минобороны арабской страны не приняло один из законтрактованных украинских самолетов из-за якобы несоответствия тендерным условиям. В итоге именно из него решили сделать пожарный Ан-32П для отечественного заказчика.

Самолет Ан-32П впервые поднялся в воздух в 1993 году. Его разработали на предприятии "Антонов" для тушения крупных лесных пожаров и десантирования спасателей.

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