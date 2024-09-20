Украина конфисковала у российского олигарха заводы по производству пластиковых труб

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании в доход государства активов российского олигарха Мирона Гориловского и его бизнес-партнеров Валентина Буяновского и Андрея Меньшова.

Об этом сообщила пресс-служба министерства, пишет LIGA.net.

Гориловский, Буяновский и Меньшов являются основателями, контролерами и топ-менеджерами российской группы компаний "Полипластик". Это крупный промышленный конгломерат, который специализируется на производстве высокотехнологичных полимерных труб и композитных полимерных материалов.

Украинский Минюст утверждает, что ответчиками по иску через подконтрольные компании совершались действия, направленные на поддержку захватнической политики страны-агрессора.

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Решением ВАКС от 20 сентября 2024 года в доход государства взысканы активы, согласно которым подсанкционные лица осуществляют опосредованный контроль, а именно корпоративные права на компании, которые входили в украинскую часть "Группы Полипластик":

93% доли уставного капитала ООО "Торговый дом „Евротрубпласт";

93% доли в уставном капитале ООО "Калушский трубный завод";

93% доли в уставном капитале ООО "Рубежанский трубный завод";

100% доли в уставном капитале ООО "Полимертепло-Украина";

10% доли в уставном капитале ООО "Украинская полимерная группа";

51% доли в уставном капитале ООО "Кордфлекс".

Решение еще не вступило в силу и его могут обжаловать в течение пяти дней со дня провозглашения.

Как сообщалось, российская группа "Полипластик" поставляла трубы на строительство Керченского моста для устройства волнорезов и строительство Нежинского водозабора на востоке Крыма, для обеспечения водоснабжения городов Феодосии, Керчи и Ленинского района через Северо-Крымский канал.

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