 Український експорт: вікно відкривається?
Все разделы
Укр / Рус

Украина конфисковала у российского олигарха заводы по производству пластиковых труб

Пятница, 20 сентября 2024, 21:59 - Виктор Волокита

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании в доход государства активов российского олигарха Мирона Гориловского и его бизнес-партнеров Валентина Буяновского и Андрея Меньшова. 

Об этом сообщила пресс-служба министерства, пишет LIGA.net.

Гориловский, Буяновский и Меньшов являются основателями, контролерами и топ-менеджерами российской группы компаний "Полипластик". Это крупный промышленный конгломерат, который специализируется на производстве высокотехнологичных полимерных труб и композитных полимерных материалов.

Украинский Минюст утверждает, что ответчиками по иску через подконтрольные компании совершались действия, направленные на поддержку захватнической политики страны-агрессора.

Реклама:

Решением ВАКС от 20 сентября 2024 года в доход государства взысканы активы, согласно которым подсанкционные лица осуществляют опосредованный контроль, а именно корпоративные права на компании, которые входили в украинскую часть "Группы Полипластик":

  • 93% доли уставного капитала ООО "Торговый дом „Евротрубпласт";
  • 93% доли в уставном капитале ООО "Калушский трубный завод";
  • 93% доли в уставном капитале ООО "Рубежанский трубный завод";
  • 100% доли в уставном капитале ООО "Полимертепло-Украина";
  • 10% доли в уставном капитале ООО "Украинская полимерная группа";
  • 51% доли в уставном капитале ООО "Кордфлекс".

Решение еще не вступило в силу и его могут обжаловать в течение пяти дней со дня провозглашения.

Как сообщалось, российская группа "Полипластик" поставляла трубы на строительство Керченского моста для устройства волнорезов и строительство Нежинского водозабора на востоке Крыма, для обеспечения водоснабжения городов Феодосии, Керчи и Ленинского района через Северо-Крымский канал. 

Реклама:
суд Россия
Реклама:
Материалы по теме
Суд запретил застройку озера Вырлица - землю возвращают Киеву 19 сентября 2024, 18:55
Суд отменил штраф в почти полтора миллиарда евро против Google 18 сентября 2024, 15:03
Хищения на ремонте дорог: за экс-главу Днепропетровской ОВА внесли 30 млн залога 18 сентября 2024, 14:19
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте