Украина конфисковала у российского олигарха заводы по производству пластиковых труб
Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании в доход государства активов российского олигарха Мирона Гориловского и его бизнес-партнеров Валентина Буяновского и Андрея Меньшова.
Об этом сообщила пресс-служба министерства, пишет LIGA.net.
Гориловский, Буяновский и Меньшов являются основателями, контролерами и топ-менеджерами российской группы компаний "Полипластик". Это крупный промышленный конгломерат, который специализируется на производстве высокотехнологичных полимерных труб и композитных полимерных материалов.
Украинский Минюст утверждает, что ответчиками по иску через подконтрольные компании совершались действия, направленные на поддержку захватнической политики страны-агрессора.
Решением ВАКС от 20 сентября 2024 года в доход государства взысканы активы, согласно которым подсанкционные лица осуществляют опосредованный контроль, а именно корпоративные права на компании, которые входили в украинскую часть "Группы Полипластик":
- 93% доли уставного капитала ООО "Торговый дом „Евротрубпласт";
- 93% доли в уставном капитале ООО "Калушский трубный завод";
- 93% доли в уставном капитале ООО "Рубежанский трубный завод";
- 100% доли в уставном капитале ООО "Полимертепло-Украина";
- 10% доли в уставном капитале ООО "Украинская полимерная группа";
- 51% доли в уставном капитале ООО "Кордфлекс".
Решение еще не вступило в силу и его могут обжаловать в течение пяти дней со дня провозглашения.
Как сообщалось, российская группа "Полипластик" поставляла трубы на строительство Керченского моста для устройства волнорезов и строительство Нежинского водозабора на востоке Крыма, для обеспечения водоснабжения городов Феодосии, Керчи и Ленинского района через Северо-Крымский канал.