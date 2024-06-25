Правительство разрешило операторам по разминированию забронировать 100% саперов

Предприятия, учреждения, организации, которые являются сертифицированными операторами противоминной деятельности, смогут забронировать 100% состава групп или отделений, которые непосредственно проводят разминирование.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Как отмечается, соответствующие изменения в постановление №76 Кабинет Министров принял на заседании 18 июня 2024 года.

"Необходимо как можно быстрее обеспечить безопасность населения на потенциально загрязненных минами территориях и вернуть эти земли в экономическую эксплуатацию. От этого зависит как экономический рост в Украине, так и продовольственная безопасность в мире.

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Бронирование подготовленных специалистов по разминированию, которые работают в штатах операторов, создаст необходимые условия для планомерной работы по разминированию территорий", - рассказал заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный.

Решение Правительства предусматривает бронирование исключительно специалистов по разминированию сертифицированного оператора, которые входят в состав групп:

нетехнического обследования;

технического обследования;

очистки;

инспектирования;

контроля качества.

Речь идет о гражданских, которые прошли базовую подготовку, достаточную для поиска мин и взрывоопасных предметов в полях.

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Такие работники могут быть забронированы, независимо от военно-учетной специальности, возраста, воинского звания.

Бронирование может быть аннулировано, если оператор противоминной деятельности в течение полугода не осуществляет работы по гуманитарному разминированию.

Напомним:

По состоянию на начало июня в Украине сертифицировано 42 оператора противоминной деятельности.

В процессе сертификации находится 53 организации, из которых 31 - правительственные.

В мае к гуманитарному разминированию были привлечены около 2 тысяч специалистов, еще 1,9 тысячи - к оперативному реагированию.

Экономическая правда