Авиакомпания "Новой почты" выполнила первый рейс на собственном самолете

Nova

Авиакомпания Supernova Airlines совершила первый рейс на собственном самолете Boeing.

Об этом сообщила пресс-секретарь группы компаний Nova Оьлга Бабурина.

"Авиакомпания Supernova Airlines выполнила первый рейс на собственном самолете Боинг 737-800SF под флагом Украины, с украинскими регистрационными знаками UR-NPA", - написала она.

Она отметила, что это был сертификационный полет - один из завершающих шагов в процессе введения Госавиаслужбой Украины типа Boeing 737-800SF в сертификат эксплуатанта авиакомпании Supernova.

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Авиакомпания планирует начать регулярную коммерческую эксплуатацию самолета в зимнем сезоне 2024-2025 года.

Напомним:

Компания "Новая Энерджи", входящая в группу NOVA (Новая почта), начала мелкооптовые продажи дизельного топлива на открытом рынке.

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