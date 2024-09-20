Авиакомпания "Новой почты" выполнила первый рейс на собственном самолете
Авиакомпания Supernova Airlines совершила первый рейс на собственном самолете Boeing.
Об этом сообщила пресс-секретарь группы компаний Nova Оьлга Бабурина.
"Авиакомпания Supernova Airlines выполнила первый рейс на собственном самолете Боинг 737-800SF под флагом Украины, с украинскими регистрационными знаками UR-NPA", - написала она.
Она отметила, что это был сертификационный полет - один из завершающих шагов в процессе введения Госавиаслужбой Украины типа Boeing 737-800SF в сертификат эксплуатанта авиакомпании Supernova.
Авиакомпания планирует начать регулярную коммерческую эксплуатацию самолета в зимнем сезоне 2024-2025 года.
Напомним:
Компания "Новая Энерджи", входящая в группу NOVA (Новая почта), начала мелкооптовые продажи дизельного топлива на открытом рынке.