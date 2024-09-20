Инвесторы OpenAI ожидают, что стартап будет стоить в будущем 1 триллион долларов

Инвесторы, стремящиеся приобрести долю в OpenAI, делают беспрецедентную ставку на то, что разработчик ChatGPT станет доминирующей мировой компанией по искусственному интеллекту и будет стоить триллион долларов.

Об этом пишет газета Financial Times.

OpenAI намерена привлечь дополнительно $5 млрд или более. Apple, Nvidia и Microsoft - три самые дорогие технологические компании в мире - ведут переговоры о присоединении к раунду финансирования.

Другие желающие инвестировать - базирующаяся в Нью-Йорке Tiger Global и поддерживаемый Объединенными Арабскими Эмиратами фонд MGX, говорят несколько источников. Ожидается, что раунд будет закрыт в ближайшее время.

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По словам осведомленных источников, другие ведущие технологические инвесторы, включая Andreessen Horowitz и Sequoia Capital - ведущие венчурные капиталисты Кремниевой долины и действующие спонсоры OpenAI - пока остаются вне раунда.

Инвесторы заявили, что сделка была очень необычной по своему масштабу и структуре. Венчурные инвесторы, такие как Thrive и Tiger, обычно выписывают гораздо меньшие чеки для менее известных стартапов, надеясь получить в 10-100 раз больше своих денег обратно.

Чтобы достичь такой отдачи с OpenAI, компании в ближайшие годы необходимо будет вырасти и достичь стоимости не менее $1,5 трлн - больше, чем у материнской компании Facebook Meta и Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.

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Многие убеждены, что так и будет. "Мы говорим о пути к созданию компании стоимостью $1 трлн, - сказал партнер инвестиционной фирмы, которая поддержала OpenAI, - Я не думаю, что это глупо".