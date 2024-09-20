Нацбанк показал, сколько будут стоить доллар и евро после выходных
Пятница, 20 сентября 2024, 18:30 -
Официальный курс доллара уменьшится за выходные: в понедельник 23 сентября иностранная валюта подешевеет на 10 копеек.
Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на понедельник 23 сентября.
В стороне не осталось и евро: валюта подешевеет на 9 копеек.
Официальные курсы на понедельник установлены на таком уровне:
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- 1 доллар США - 41,34 грн (41,44 грн по состоянию на 20 сентября);
- 1 евро - 46,14 грн (46,23 грн по состоянию на 20 сентября).
Напомним:
По состоянию на 20 сентября, официальный курс доллара к гривне от НБУ уменьшился на 1 копейку, евро увеличился на 13 копеек.
Экономическая правда.
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