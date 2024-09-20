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Нацбанк показал, сколько будут стоить доллар и евро после выходных

Пятница, 20 сентября 2024, 18:30 - Артур Крыжный

Официальный курс доллара уменьшится за выходные: в понедельник 23 сентября иностранная валюта подешевеет на 10 копеек.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на понедельник 23 сентября.

В стороне не осталось и евро: валюта подешевеет на 9 копеек.

Официальные курсы на понедельник установлены на таком уровне:

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  • 1 доллар США - 41,34 грн (41,44 грн по состоянию на 20 сентября);
  • 1 евро - 46,14 грн (46,23 грн по состоянию на 20 сентября).

Напомним:

По состоянию на 20 сентября, официальный курс доллара к гривне от НБУ уменьшился на 1 копейку, евро увеличился на 13 копеек.

Экономическая правда.

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