Нацбанк показал, сколько будут стоить доллар и евро после выходных

Официальный курс доллара уменьшится за выходные: в понедельник 23 сентября иностранная валюта подешевеет на 10 копеек.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на понедельник 23 сентября.

В стороне не осталось и евро: валюта подешевеет на 9 копеек.

Официальные курсы на понедельник установлены на таком уровне:

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1 доллар США - 41,34 грн (41,44 грн по состоянию на 20 сентября);

1 евро - 46,14 грн (46,23 грн по состоянию на 20 сентября).

Напомним:

По состоянию на 20 сентября, официальный курс доллара к гривне от НБУ уменьшился на 1 копейку, евро увеличился на 13 копеек.

Экономическая правда.

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