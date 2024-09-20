Для Украины хотят купить больше крупногабаритного энергооборудования - ПРООН

В ООН работают над тем, чтобы купить больше крупногабаритного энергетического оборудования для Украины.

Об этом интервью "Интерфакс-Украина" рассказала помощница Генерального секретаря ООН и директор Кризисного бюро ПРООН Шоко Нода.

"Организация Объединенных Наций через ПРООН помогла обеспечить стабильный доступ к электроэнергии более чем шести миллионам украинцев и сейчас работает над тем, чтобы закупить еще больше крупногабаритного энергетического оборудования", - сказала она в эксклюзивном интервью „Интерфакс-Украина".

Она отметила, что программа ПРООН "Восстановление зеленой энергетики" делает шаги в восстановлении инфраструктуры и поддержке перехода Украины на "зеленую" энергетику.

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Главными достижениями программы Нода назвала установку газовых электростанций, солнечных электростанций, автотрансформаторов, газогенераторных установок и другого критически важного оборудования для подготовки к зиме, а также начало инициативы Build Back Greener совместно с Министерством энергетики Украины.

Напомним:

За время действия законов, предусматривающих освобождение от уплаты таможенных платежей при ввозе энергосберегающего оборудования, украинцы ввезли таких товаров на общую сумму более 7 млрд грн.

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