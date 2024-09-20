"Укрзализныця" запускает Wi-Fi в скоростных поездах: пока бесплатный

"Укрзализныця" запускает Wi-Fi в поездах Интерсити и Интерсити+. 10 поездов Hyundai, 2 поезда Skoda, 2 поезда Тарпан и 2 поезда с вагонами МПЛТ оборудованы системами доступа к Интернету.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Все пассажиры скоростных поездов отныне имеют доступ к Интернету через Wi-Fi", - отметил председатель правления АО „Укрзализныця" Евгений Лященко.

В пресс-службе отметили, что бесплатным является пользование 1 Гб трафика на скорости 10 Мб/с.

Реклама:

"Пока продолжается опытная эксплуатация, доступ к Wi-Fi будет оставаться бесплатным для пассажиров", - рассказали в „Укрзализныце".

Напомним:

АО "Укрзализныця" и проект "Содействие добропорядочности в публичном секторе" (Pro-Integrity) договорились активно сотрудничать в разработке внутренних политик УЗ по вопросам предотвращения и выявления коррупции, добропорядочности и этики.

Реклама: