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"Укрзализныця" запускает Wi-Fi в скоростных поездах: пока бесплатный

Пятница, 20 сентября 2024, 17:38 - Виктор Волокита

"Укрзализныця" запускает Wi-Fi в поездах Интерсити и Интерсити+. 10 поездов Hyundai, 2 поезда Skoda, 2 поезда Тарпан и 2 поезда с вагонами МПЛТ оборудованы системами доступа к Интернету.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци". 

"Все пассажиры скоростных поездов отныне имеют доступ к Интернету через Wi-Fi", - отметил председатель правления АО „Укрзализныця" Евгений Лященко.

В пресс-службе отметили, что бесплатным является пользование 1 Гб трафика на скорости 10 Мб/с. 

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"Пока продолжается опытная эксплуатация, доступ к Wi-Fi будет оставаться бесплатным для пассажиров", - рассказали в „Укрзализныце". 

Напомним:

АО "Укрзализныця" и проект "Содействие добропорядочности в публичном секторе" (Pro-Integrity) договорились активно сотрудничать в разработке внутренних политик УЗ по вопросам предотвращения и выявления коррупции, добропорядочности и этики. 

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Укрзализныця
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