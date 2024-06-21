Все о гуманитарном разминировании: в Украине заработал портал о противоминной деятельности

В Украине заработал информационный портал demine.gov.ua, на котором будет аккумулироваться вся информация о гуманитарном разминировании.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Как говорится в сообщении, ресурс должен стать единым окном для фермеров, которые планируют разминировать земли, операторов противоминной деятельности, доноров и привлеченных к разминированию государственных органов.

"До сих пор мы не имели единого места, где можно найти информацию, которая нужна операторам противоминной деятельности, фермерам, пострадавшим или донорам. Сельхозпроизводителям будет проще искать изменения в Порядок об использовании средств на программу компенсаций.

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Потенциальные партнеры могут в один клик оставить заявку, чтобы присоединиться к Секторальной рабочей группе", - заявил заместитель Министра экономики Украины Игорь Безкаравайный.

В министерстве также отметили, что на сайте можно найти последние новости в сфере противоминной деятельности, анонсы событий и нормативно-правовые акты, регулирующие сферу.

Также будет доступна отдельная аналитическая панель с актуальными данными по количеству очищенных земель, инфраструктуры, количества операторов и машин для разминирования.

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Напомним:

В Украине обследование и очистка сельскохозяйственных земель деминерами в этом году ускорилось, если сравнивать с прошлым 2023 годом.

Экономическая правда