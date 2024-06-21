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Все о гуманитарном разминировании: в Украине заработал портал о противоминной деятельности

Пятница, 21 июня 2024, 17:42 - Виктор Волокита

В Украине заработал информационный портал demine.gov.ua, на котором будет аккумулироваться вся информация о гуманитарном разминировании. 

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики. 

Как говорится в сообщении, ресурс должен стать единым окном для фермеров, которые планируют разминировать земли, операторов противоминной деятельности, доноров и привлеченных к разминированию государственных органов.

"До сих пор мы не имели единого места, где можно найти информацию, которая нужна операторам противоминной деятельности, фермерам, пострадавшим или донорам. Сельхозпроизводителям будет проще искать изменения в Порядок об использовании средств на программу компенсаций. 

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Потенциальные партнеры могут в один клик оставить заявку, чтобы присоединиться к Секторальной рабочей группе", - заявил заместитель Министра экономики Украины Игорь Безкаравайный.

В министерстве также отметили, что на сайте можно найти последние новости в сфере противоминной деятельности, анонсы событий и нормативно-правовые акты, регулирующие сферу. 

Также будет доступна отдельная аналитическая панель с актуальными данными по количеству очищенных земель, инфраструктуры, количества операторов и машин для разминирования. 

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Напомним:

В Украине обследование и очистка сельскохозяйственных земель деминерами в этом году ускорилось, если сравнивать с прошлым 2023 годом. 

Экономическая правда

разминирование Минэкономики
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